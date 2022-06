Via libera alla riforma Cartabia: dal Csm ai magistrati in politica, tutte le novità (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, confermando il testo già approvato dalla Camera. I sì sono stati 173 (compresa la Lega, a eccezione di poche defezioni), i no 37, gli astenuti 16. L’approvazione della riforma “è un passaggio importante per la storia del nostro paese, in cui troppo a lungo la giustizia è stata terreno di scontro”, ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervenendo aula al Senato per il voto finale sulla riforma. Il testo contiene una delega al governo per la riforma di alcuni aspetti dell’ordinamento giudiziario e altre modifiche invece immediatamente applicabili. Di seguito, una breve sintesi delle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Senato ha dato il viadefinitivodell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, confermando il testo già approvato dCamera. I sì sono stati 173 (compresa la Lega, a eccezione di poche defezioni), i no 37, gli astenuti 16. L’approvazione della“è un passaggio importante per la storia del nostro paese, in cui troppo a lungo la giustizia è stata terreno di scontro”, ha detto la ministra della Giustizia Marta, intervenendo aula al Senato per il voto finale sulla. Il testo contiene una delega al governo per ladi alcuni aspetti dell’ordinamento giudiziario e altre modifiche invece immediatamente applicabili. Di seguito, una breve sintesi delle ...

