Ucraina, negoziatore Russia: “Bozza pace concordata al 75% ad aprile” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una Bozza di trattato di pace tra Ucraina e Russia è stata concordata al 75% ad aprile”. Lo afferma il capo della delegazione russa ai colloqui con la parte Ucraina, Vladimir Medinsky, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, dichiarazione riportata dall’agenzia Tass. “Abbiamo intrattenuto a lungo intensi colloqui con la parte Ucraina sui termini della soluzione post-crisi. Questi negoziati – aggiunge Medinsky – si sono conclusi il 15 aprile quando abbiamo consegnato alla parte Ucraina una Bozza di trattato concordata dai gruppi negoziali. Era d’accordo al 75%”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Unadi trattato ditraè stataal 75% ad”. Lo afferma il capo della delegazione russa ai colloqui con la parte, Vladimir Medinsky, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, dichiarazione riportata dall’agenzia Tass. “Abbiamo intrattenuto a lungo intensi colloqui con la partesui termini della soluzione post-crisi. Questi negoziati – aggiunge Medinsky – si sono conclusi il 15quando abbiamo consegnato alla parteunadi trattatodai gruppi negoziali. Era d’accordo al 75%”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

LocalPage3 : Ucraina, negoziatore Russia: 'Bozza pace concordata al 75% ad aprile' - fisco24_info : Ucraina, negoziatore Russia: 'Bozza pace concordata al 75% ad aprile': (Adnkronos) - Medinsky: 'La Russia ha conseg… - LiberaSamp : @MgPimpi @fattoquotidiano Per fortuna è arrivato un negoziatore di livello, ci hanno provato Macron, Draghi e tutti… - MaxZarva : @2Zuzzurro @GiuliaCortese1 L'hai spata grossa tu. In Ucraina non c'è la pena di morte. Quello che tu chiami negozia… - My_Salute : Ciò porterà a una carenza di chip semiconduttori, ha detto a Reuters il capo negoziatore commerciale di Taipei John… -