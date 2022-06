"Testa di ca***": principe Harry insultato in pubblico, il vip che perde la testa (Di giovedì 16 giugno 2022) Mike Tindall non è passato inosservato durante il Giubileo di Platino. Il marito di Zara, figlia della principessa Anna, è diventato virale soprattutto per gli scambi con il piccolo Louis, figlio di Kate Middleton e del principe William. A distanza di un paio di settimane dalle celebrazioni dedicate ai 70 anni di regno della Regina Elisabetta, sui tabloid britannici è emerso un retroscena al veleno proprio su Tindall. L'ex stella del rugby inglese si sarebbe lasciato andare a un commento cattivo sul principe Harry, che avrebbe definito “una testa di c***” dietro le quinte del Giubileo. Sebbene i duchi di Sussex si siano tenuti in disparte per tutto il fine settimana, presenziando soltanto a un evento all'interno della cattedrale di St Paul, pare che la tensione nella famiglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Mike Tindall non è passato inosservato durante il Giubileo di Platino. Il marito di Zara, figlia dellassa Anna, è diventato virale soprattutto per gli scambi con il piccolo Louis, figlio di Kate Middleton e delWilliam. A distanza di un paio di settimane dalle celebrazioni dedicate ai 70 anni di regno della Regina Elisabetta, sui tabloid britannici è emerso un retroscena al veleno proprio su Tindall. L'ex stella del rugby inglese si sarebbe lasciato andare a un commento cattivo sul, che avrebbe definito “unadi c***” dietro le quinte del Giubileo. Sebbene i duchi di Sussex si siano tenuti in disparte per tutto il fine settimana, presenziando soltanto a un evento all'interno della cattedrale di St Paul, pare che la tensione nella famiglia ...

