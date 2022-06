Stefanini Ispi | “Visita tre leader è messaggio sostegno Ue a Kiev”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Ciò che Draghi, Macron e Scholz portano nel loro viaggio in Ucraina è “undi unità dell’Unione Europea neleconomico e militare all’Ucraina”. Lo dice all’Adnkronos il senior advisor dell’Istituto per gli Studi di politica internazionale () Stefano, commentando la missione congiunta adel premier italiano, del presidente francese e del cancelliere tedesco. “Ma il nodo – sottolinea – è se cercheranno di persuaderea sedersi al tavolo delle trattative con Putin. Non credo possano farlo, perché l’Ucraina sta combattendo e soffrendo, e dalla guerra di aggressione della Russia ha avuto conseguenze disastrose. Quindi, così come non possiamo chiedere all’Ucraina di combattere per noi, non essendo questa una guerra per procura ma un ...