Squid Game Reality Show: in lavorazione la versione con concorrenti reali (Di giovedì 16 giugno 2022) Squid Game reality Show: quattro parole che faranno impazzire i tantissimi fan della violenta serie di successo sudcoreana che ha conquistato l’hype mondiale. Un montepremi altissimo di ben 4,56 milioni di dollari in palio al vincitore della sua versione non violenta. Le iscrizioni, aperte sul sito del casting della serie già divenuta cult, sono già migliaia e provenienti da ogni parte del mondo. Ma i concorrenti saranno solo 456. Il reality sarà girato interamente in Gran Bretagna e consterà di 10 puntate, una in più rispetto alla serie originale. Ad attendere i fortunati, vecchie conoscenze e nuove sfide da intraprendere nel nome della fama (e dei soldi). Squid Game: come la cultura coreana ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022): quattro parole che faranno impazzire i tantissimi fan della violenta serie di successo sudcoreana che ha conquistato l’hype mondiale. Un montepremi altissimo di ben 4,56 milioni di dollari in palio al vincitore della suanon violenta. Le iscrizioni, aperte sul sito del casting della serie già divenuta cult, sono già migliaia e provenienti da ogni parte del mondo. Ma isaranno solo 456. Ilsarà girato interamente in Gran Bretagna e consterà di 10 puntate, una in più rispetto alla serie originale. Ad attendere i fortunati, vecchie conoscenze e nuove sfide da intraprendere nel nome della fama (e dei soldi).: come la cultura coreana ha ...

Pubblicità

trash_italiano : Netflix annuncia 'Squid Game: The Challenge', un reality show basato sulla celebre serie composto da 10 puntate. 45… - NetflixIT : Ti va di fare un gioco con noi? ?? Se parli inglese fluentemente, partecipa a Squid Game: The Challenge su… - NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - livbedumbsoff : RT @tobesohungry: olivia rodrigo che potrebbe fare tranquillamente 4 date sold out al forum da 12.000 posti ma ne fa una al fabrique da 300… - gomezaslife : RT @tobesohungry: olivia rodrigo che potrebbe fare tranquillamente 4 date sold out al forum da 12.000 posti ma ne fa una al fabrique da 300… -