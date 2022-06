Servono strategie italo-tedesche contro il caro prezzi, dice Poggio (AHK Italien) (Di giovedì 16 giugno 2022) Il caro prezzi dell’energia e delle materie prime, una dinamica che le notizie di questi giorni sulle forniture di gas sono destinate ad alimentare e a cui si somma la crisi del grano. Davanti a questo quadro i cui soggetti dominano i timori delle imprese arrivando a far passare in secondo piano fattori tradizionalmente rilevanti per le aziende italiane (come la mancanza di manodopera qualificata), Servono “strategie comuni tra Italia e Germania”. A spiegarlo a Formiche.net è Monica Poggio, presidente di AHK Italien (Camera di Commercio italo-Germanica) e amministratrice delegata di Bayer in Italia, a margine della sedicesima edizione del Forum Economico italo-tedesco, il tradizionale appuntamento di AHK Italien ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Ildell’energia e delle materie prime, una dinamica che le notizie di questi giorni sulle forniture di gas sono destinate ad alimentare e a cui si somma la crisi del grano. Davanti a questo quadro i cui soggetti dominano i timori delle imprese arrivando a far passare in secondo piano fattori tradizionalmente rilevanti per le aziende italiane (come la mancanza di manodopera qualificata),comuni tra Italia e Germania”. A spiegarlo a Formiche.net è Monica, presidente di AHK(Camera di Commercio-Germanica) e amministratrice delegata di Bayer in Italia, a margine della sesima edizione del Forum Economico-tedesco, il tradizionale appuntamento di AHK...

Pubblicità

formichenews : ????????Servono strategie italo-tedesche contro il caro prezzi, dice @MonPog (AHK Italien). L'intervista di… - Kinsta_IT : Vuoi mantenere la tua mente attiva e sviluppare le abilità che ti servono per la tua carriera? ? Dai un'occhiata a… - AsiFitAcademy : Per raggiungere un obiettivo come Personal Trainer servono poche cose ma buone: 1?? acquisire le competenze giuste… - VWGroupItalia : “Il mercato #BEV? La quota di #autoelettriche sta crescendo, nonostante il contesto globale oggettivamente difficil… - flatomica : @jacopo_iacoboni Le alleanze solo per fare numero, senza strategie comuni a cosa servono se non solo a garantirsi poltrone in Parlamento? -