Salerno, Polichetti minacciato per la sua attività di medico: caso denunciato ai carabinieri (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"Ho provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri per minacce legate alla mia attività professionale di medico all'ospedale di Salerno". Così Mario Polichetti, responsabile dell'Unità di Gravidanza a Rischio dell'Azienda "Ruggi", conferma di aver ricevuto pressioni nei giorni scorsi da due persone su cui è in corso un'attività di indagine da parte delle forze dell'ordine. "Ho fiducia negli inquirenti. A loro ho spiegato come sono andati i fatti, avvenuti a Roccapiemonte, città dove sono nato e vivo con la mia famiglia. Si tratta di questioni legate alla mia attività di medico presso l'ospedale di Salerno. Sono rimasto basito da quanto accaduto. La mia denuncia, oltre a una tutela di natura personale, ...

