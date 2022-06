Roma, ragazzini picchiati dalla Polizia: identificati gli agenti (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono stati identificati i poliziotti che lo scorso 11 giugno hanno aggredito tre ragazzi di 17 anni mentre stavano andando a prendere un gelato. Ad identificare gli agenti sono stati gli stessi colleghi del commissariato Aurelio grazie al breve video girato dalle vittime. Dopo l’aggressione infatti i ragazzi hanno girato un video dove sono state inquadrate due volanti che si allontano velocemente dal luogo dei fatti. Leggi anche: Roma, la denuncia choc di un gruppo di adolescenti: «Siamo stati picchiati da alcuni poliziotti» Ragazzi picchiati da alcuni poliziotti: i fatti È proprio grazie a quelle immagini che si è riusciti a risalire alla targhe delle auto, due volanti Alfa Romeo Giulietta. Tutto è cominciato dalla segnalazione di una lite tra giovanissimi in zona Cornelia. Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono statii poliziotti che lo scorso 11 giugno hanno aggredito tre ragazzi di 17 anni mentre stavano andando a prendere un gelato. Ad identificare glisono stati gli stessi colleghi del commissariato Aurelio grazie al breve video girato dalle vittime. Dopo l’aggressione infatti i ragazzi hanno girato un video dove sono state inquadrate due volanti che si allontano velocemente dal luogo dei fatti. Leggi anche:, la denuncia choc di un gruppo di adolescenti: «Siamo statida alcuni poliziotti» Ragazzida alcuni poliziotti: i fatti È proprio grazie a quelle immagini che si è riusciti a risalire alla targhe delle auto, due volanti Alfa Romeo Giulietta. Tutto è cominciatosegnalazione di una lite tra giovanissimi in zona Cornelia. Gli ...

