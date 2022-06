Rai2 si è liberata dai programmi religiosi della domenica mattina

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 16 giugno 2022) Sulla Via di Damasco Piccola rivoluzione nel weekend di. La seconda rete perde i suoistorici a contenuto religioso. Si tratta di Sulla Via di Damasco, Protestantesimo e Sorgente di Vita, traslocati su Rai3. I primi 2 appuntamenti sono in onda sulla terza rete dallo scorso 12 giugno mentre il trasloco del programma sulla vita e cultura ebraica è fissato perprossima (nel solito orario delle 8 in alternanza con Protestantesimo). Il tris di produzioni è sotto la direzione Rai Cultura ed Educational, guidata da Silvia Calandrelli. L’obiettivo, dichiarato, è quello di valorizzarne i contenuti anche alla luce di una maggiore coerenza con il profilo socioculturale del pubblico di Rai3. Bisogna dire, in effetti, che mal si incastonavano ormai con la programmazione di. Deo gratias, qualcuno ...