Milano: due persone travolte e uccise da un Tir “Non mi sono accorto di nulla” (Di giovedì 16 giugno 2022) Incidente sulla tangenziale di Milano: due uomini sono stati travolti e uccisi da un Tir Pirata. Il conducente, rintracciato la sera della tragedia, è stato arrestato: “non mi ero accorto di aver travolto delle persone”. Un Tir, lungo la tangenziale est esterna di Milano, la Teem, ha travolto e ucciso due uomini senza fermarsi a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 16 giugno 2022) Incidente sulla tangenziale di: due uoministati travolti e uccisi da un Tir Pirata. Il conducente, rintracciato la sera della tragedia, è stato arrestato: “non mi erodi aver travolto delle”. Un Tir, lungo la tangenziale est esterna di, la Teem, ha travolto e ucciso due uomini senza fermarsi a L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

poliziadistato : Milano, spiavano ignari cittadini nelle loro abitazioni, spogliatoi di palestre, piscine, studi privati, la… - fanpage : Non ci ha pensato due volte. Quando ha visto i vigili fermare suo figlio di 13 anni fuori da scuola perché festeggi… - borghi_claudio : @TeamVirus41 @TaniaeCocker @Marko_Morandi @Titti14760140 @ladydd69 Si, ma in parte messi da parte per prudenza, in… - FlaziooM208 : @bolognabasket Ma due pesi e due misure cosa? Al massimo al contrario, favorendo Milano - sunflow21940396 : RT @ChicaCate94: Comunque Chri deve avere veramente una resistenza d'acciaio perché: - é da due giorni che prova per i Battiti - oggi ha b… -