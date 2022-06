Mata verso l’Arabia? Al-Hilal ci prova per lo spagnolo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 giugno 2022) Juanè in cerca di una nuova squadra: dopo lo svincolo con il Manchester United ha diverse proposte dalSaudita Juanha deciso di svincolarsi dal Manchester United alla fine del contratto. La sua volontà è quella di restare in Europa per giocarsi ancora le sue carte in vista del prossimo Mondiale, ma al momento le offerte arrivate sono dalla Turchia e dalSaudita. L’Al-, infatti, ci sta pensando e avrebbe offerto un contratto di 10 milioni per locome riportato da As. L'articolo proviene da Calcio News 24.