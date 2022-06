Maria Laura De Vitis confessa di aver fatto un sogno h0t su Luca Daffrè (Di giovedì 16 giugno 2022) Il sogno hot di Maria Laura De Vitis Maria Laura De Vitis non sembra volersi arrendere con Luca Daffrè, anzi! La vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione è piuttosto determinata a conquistare l’ex volto di Uomini e Donne, specie ora che è consapevole di un interesse reciproco (come vedremo in seguito). Come L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilhot diDeDenon sembra volersi arrendere con, anzi! La vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione è piuttosto determinata a conquistare l’ex volto di Uomini e Donne, specie ora che è consapevole di un interesse reciproco (come vedremo in seguito). Come L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

andreastoolbox : #Maria Laura De Vitis confessa di aver fatto un sogno h0t su Luca Daffrè - Potito40709597 : @_maria_laura_v @Succhiandiamo @BRADYPUSS Vivo in una bolla di aria condizionata Casa - lavoro - automobile i transiti sono drammatici - _maria_laura_v : @Potito40709597 @Succhiandiamo @BRADYPUSS Ci riesci? Perché io non tanto ?? - _maria_laura_v : @debdeb1973 @MasterHeep Sì infatti gli animaletti del bosco tutti in giro con la bottiglia di Evian e il timer per non morire disidratati ?? - claudia_nomade : @IsolaDeiFamosi Buttate fuori maria laura -