Marco Cucolo, i sospetti di Lory: “Poteva restare sull’Isola, ma l’hanno prelevato” (Di giovedì 16 giugno 2022) La storia decennale tra Lory Del Santo e Marco Cucolo potrebbe essere arrivata al capolinea. L’Isola dei Famosi ha giocato un ruolo forte nella crisi tra i due. L’ex naufrago non ha preso le difese della compagna quando gli altri concorrenti la stavano attaccando e questo lei non gliel’ha perdonato: “Un uomo che non difende la sua fidanzata quando viene presa di mira non fa per me. Adesso lui torna a casa sua e si schiarisce le idee. Ha sbagliato in maniera importante, io ero sotto l’attacco di un branco. Ora deve andare dalla sua famiglia, poi se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia“. Marco Cucolo Poteva rimanere a L’Isola dei Famosi? I sospetti di Lory Del Santo. Il compagno di Lory ha passato una notte di ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 giugno 2022) La storia decennale traDel Santo epotrebbe essere arrivata al capolinea. L’Isola dei Famosi ha giocato un ruolo forte nella crisi tra i due. L’ex naufrago non ha preso le difese della compagna quando gli altri concorrenti la stavano attaccando e questo lei non gliel’ha perdonato: “Un uomo che non difende la sua fidanzata quando viene presa di mira non fa per me. Adesso lui torna a casa sua e si schiarisce le idee. Ha sbagliato in maniera importante, io ero sotto l’attacco di un branco. Ora deve andare dalla sua famiglia, poi se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia“.rimanere a L’Isola dei Famosi? IdiDel Santo. Il compagno diha passato una notte di ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'#Isola - BITCHYFit : Marco Cucolo, i sospetti di Lory: “Poteva restare sull’Isola, ma l’hanno prelevato” - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro tutti, bordata anche a Marco Cucolo, storia finita? | MondoTV 24… - sonoes4ust4 : RT @salvatrash1: lei tutta l’estate terrà marco cucolo sul filo del rasoio per poi perdonarlo direttamente dalla casa di cinecittà LA SUA M… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Lory Del Santo durissima con il compagno Marco Cucolo: “Non mi ha difesa da certe accuse, non posso fargliela passare” ht… -