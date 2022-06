La tartaruga gigante sopravvive all’estinzione e torna alle Galàpagos dopo un secolo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu – Da sempre la storia ci narra di esseri mitologici, dinosauri e strani animali estinti per sempre, a volte a causa di calamità naturali, talvolta invece a causa dell’avidità umana. Oggi sembra però essere tornata dal passato una rara creatura che per un secolo aveva fatto perdere le proprie tracce. Stiamo parlando della “fantastica tartaruga gigante”, una rara specie delle Galápagos con un enorme guscio svasato. Il carapace è stato infatti identificato solo una volta, nel 1906. Da allora è stata considerata estinta. La Chelonoidis phantasticus Nel corso del secolo sono però emersi indizi che porterebbero a credere che la misteriosa specie sia in realtà sopravvissuta. Negli Sessanta vi sono state molte segnalazioni di escrementi di tartaruga sull’isola Fernandina, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu – Da sempre la storia ci narra di esseri mitologici, dinosauri e strani animali estinti per sempre, a volte a causa di calamità naturali, talvolta invece a causa dell’avidità umana. Oggi sembra però essereta dal passato una rara creatura che per unaveva fatto perdere le proprie tracce. Stiamo parlando della “fantastica”, una rara specie delle Galápagos con un enorme guscio svasato. Il carapace è stato infatti identificato solo una volta, nel 1906. Da allora è stata considerata estinta. La Chelonoidis phantasticus Nel corso delsono però emersi indizi che porterebbero a credere che la misteriosa specie sia in realtà sopravvissuta. Negli Sessanta vi sono state molte segnalazioni di escrementi disull’isola Fernandina, ...

Pubblicità

Corriere : Nata una tartaruga gigante delle Galapagos albina. I ricercatori: «È la prima volta al mondo» - enpaonlus : Fernanda, la tartaruga gigante delle Galapagos creduta estinta - Green and Blue - Unica della sua specie: ritrovame… - Agenzia_Ansa : Sopravvive ancora alle Galapagos la specie di tartaruga gigante dell'isola di Fernandina che si pensava ormai esti… - pipposchitt : RT @MorosiSilvia: La natura non smette mai di sorprendere ?? | In uno zoo in Svizzera è nata una tartaruga gigante delle Galapagos albina. I… - serenel14278447 : Nata una tartaruga gigante delle Galapagos albina. I ricercatori: «È la prima volta al mondo». Corriere della sera -