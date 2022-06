Incidente per i The Kolors: come sta il gruppo di Stash e info concerto Venafro (Di giovedì 16 giugno 2022) Un Incidente per i The Kolors oggi, è la notizia del giorno. La band sta, fortunatamente, bene. A parlare è stato lo stesso frontman, Stash Fiordispino, per tranquillizzare tutti. Il gruppo era in viaggio in automobile sulla strada per Venafro, in Molise, quando si è verificato un Incidente. Ad essere coinvolti due mezzi: l’auto sulla quale viaggiavano i The Kolors ed un camion. “Stiamo tutti bene”, tranquillizza Stash via storie su Instagram. Parla ai fan in attesa a Venafro già dalle prime ore del mattino e conferma che il concerto si terrà. Lo spettacolo ci sarà ma inizierà in lieve ritardo. La dinamica dell’Incidente è lo stesso cantante a chiarirla. L’auto sulla quale si stavano ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Unper i Theoggi, è la notizia del giorno. La band sta, fortunatamente, bene. A parlare è stato lo stesso frontman,Fiordispino, per tranquillizzare tutti. Ilera in viaggio in automobile sulla strada per, in Molise, quando si è verificato un. Ad essere coinvolti due mezzi: l’auto sulla quale viaggiavano i Theed un camion. “Stiamo tutti bene”, tranquillizzavia storie su Instagram. Parla ai fan in attesa agià dalle prime ore del mattino e conferma che ilsi terrà. Lo spettacolo ci sarà ma inizierà in lieve ritardo. La dinamica dell’è lo stesso cantante a chiarirla. L’auto sulla quale si stavano ...

Pubblicità

RaiNews : La scelta di 'Mario', consegnato il kit per il suicidio assistito al 44enne tetraplegico a causa di un grave incide… - luigidimaio : Grande dolore per le vittime dell’incidente sul Monte Cusna in cui hanno perso la vita il pilota italiano, 4 cittad… - _Nico_Piro_ : di incidente nucleare e di allargamento del conflitto a Paesi vicini. Tutto questo trascurando la “fatica” da guerr… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 1 km causa incidente tra Svincolo Ceprano (Km 642) e A1 Svincolo Frosinone (Km 623,8) in… - KryKry49146298 : RT @mewsuppasitfpit: Perché è un beneficio che tutti dovrebbero avere. Non è diverso quando un uomo e una donna si sposano. Quindi il motiv… -