Imprese | Spada Assolombarda | ' cresce volatilità materie prime e prezzi restano alti'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu. (Adnkronos) - Idelleelevati, sebbene inferiori ai picchi innescati dalla guerra., inoltre, lae con essa la complessità di gestione per le. È quanto emerge dall'ultima analisi del Centro Studi di. "La corsa delle quotazioni delleè entrata in una nuova fase - dichiara Alessandro, Presidente di-. Isono diminuiti rispetto al picco determinato dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina ma rimangono, comunque, su livelli molto elevati rispetto al pre-Covid. Permangono. del resto, forti pressioni sui margini delle, ...

Milano, 16 giu. (Adnkronos) - I prezzi delle materie prime restano elevati, sebbene inferiori ai picchi innescati dalla guerra. Cresce, inoltre, la volatilità e con essa la complessità di gestione per ..."Forti pressioni sui margini delle imprese e complessità nella gestione di approvvigionamenti e magazzini", dichiara Spada. Gas naturale +647% e petrolio Brent +104% rispetto al pre-Covid.