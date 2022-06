I Pink Floyd e i segreti del 1968

(Di giovedì 16 giugno 2022) Nel 1967 isi fanno conoscere con il loro primo, strepitoso, album “The Piper At The Gate Of Dawn”, considerato fra gli album che hanno maggiormente influenzato la storia del rock psichedelico. Si tratta dell’unico album realizzato sotto la guida di Syd Barrett. La nascita del secondo disco coincise con il declino mentale dello stesso Syd, fino all’ingresso di David Gilmour nei: A Saucerful Of Secrets Il più grande segreto di pulcinella del rock inglese acquista i crismi dell’ufficialità: Syd Barrett è fuori dalla sua creatura fondata solo qualche anno prima. Il suo posto è preso da David Gilmour. Questa decisione avrà due effetti concatenati tra loro, ed in quel momento storico, non erano affatto prevedibili. Il primo è costituito dai terribili sensi di colpa che ...

Pubblicità

enZo_05XVII : Mio padre è andato al concerto dei Pink Floyd nell'88,AAAAAH QUANTO ROSICO PORCO DIOIOOOOOOOOOII - OndaMusicale : David Gilmour (in un’intervista del 2006) e le sue canzoni preferite dei Pink Floyd - varesenews : I Pink Floyd oscurati dalle nuvole - MassimoRdV : #milan dopo The Wall dei Pink Floyd ci sono loro ?? - Pinkfloydyana : Luglio Altopascese, maxi-spettacolo sui Pink Floyd, torna la Francigena International Arts Festi - -

varesenews.it

Forse se non fossero stati inon lo avrebbero nemmeno pubblicato ma, lo ripeto, a mio parere avremmo perso qualcosa. Album di transizione come pochi altri, Obscured apre la strada a quella ...Il Museo si prepara ad accogliere una mostra di grande prestigio in anteprima nazionale: portare a Taranto l'arte visiva di Aubrey Powell che ha accompagnato icone del rock come i, e non ... I Pink Floyd oscurati dalle nuvole (ANSA) - TARANTO, 16 GIU - Con l'inaugurazione della mostra 'Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond' alla quale partecipa il fotografo Aubrey ...In calendario il concerto di Nick Cave & The Bad Seeds, un grande omaggio ai Pink Floyd con la mostra Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond, l’incontro con Aubrey Powell, l’installazione visiva trid ...