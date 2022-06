Guida autonoma di Tesla sotto accusa | È la più pericolosa Ma i numeri dicono altro

Pubblicità

dimtUER : L’IoT delle vetture a guida autonoma: data protection e responsabilità civile, principali problematiche. Intervista… - startzai : RT @guidaautonoma: CEO Benedetto Vigna: si all’assistenza alla guida ma mai una #Ferrari con #guidaautonoma di livello 5 - guidaautonoma : CEO Benedetto Vigna: si all’assistenza alla guida ma mai una #Ferrari con #guidaautonoma di livello 5… - infoiteconomia : Ferrari sarà elettrica «Ma rifiutiamo la guida autonoma» - Dov_EL : @zingaromarcelbs Mi pare di aver capito che vogliono mettere ke flotte in giro a guida autonoma , la gente si accorperà , non la compri -

DMove.it

Tradotto: non si vedrà mai per strada una Ferrari a. Guardando ai numeri , Ferrari punta a un fatturato fino a 6,7 miliardi di euro nel 2026 (+9% l'anno), tra auto, motorsport e ...E poi scelte controcorrente : mentre molti costruttori vanno verso la, Ferrari la rifiuta per principio . Vedremo le Ferrari formato SUV , anche se non saranno delle Jeep o delle Land ... Il "trolley problem" applicato alla guida autonoma: l'auto investe una persona o cinque Audi ha provato a dare una risposta Guardando ai numeri, Ferrari punta a un fatturato fino a 6,7 miliardi di euro nel 2026 (+9% l’anno), tra auto, motorsport e lifestyle Tradotto: non si vedrà mai per strada una… Leggi ...MESTRE - Per una persona che ha difficoltà nello spingere la propria sedia a rotelle, poter andare da solo in barca supera qualsiasi necessità di riabilitazione ...