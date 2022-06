Giro del Belgio 2022, Jasper Philipsen trionfa a Knokke-Heist, Pedersen ancora leader della generale (Di giovedì 16 giugno 2022) Un altro sprint di gruppo al Giro del Belgio, ma stavolta a trionfare è un padrone di casa. Jasper Philipsen della Alpecin-Fenix si impone nella Beveren-Knokke-Heist di 175,6 chilometri avanti a Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo), che mantiene così la maglia di leader della classifica generale con 6” si Philipsen e 12” su Tim Wellens (Lotto-Soudal). A caratterizzare la giornata è la fuga di sei elementi, ben suddivisi tra belgi e olandesi: Yentl Vandevelde (Minerva Cycling) Jacob Relaes (Tarteletto-Isorex), Theo Bonnet (Geofco-Doltcini Materiel Velo.com), Yoeri Havik (BEAT Cycling), Nick van der Meer e Daan van Sintmaartensdijk ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Un altro sprint di gruppo aldel, ma stavolta are è un padrone di casa.Alpecin-Fenix si impone nella Beveren-di 175,6 chilometri avanti a Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) e Mads(Trek-Segafredo), che mantiene così la maglia diclassificacon 6” sie 12” su Tim Wellens (Lotto-Soudal). A caratterizzare la giornata è la fuga di sei elementi, ben suddivisi tra belgi e olandesi: Yentl Vandevelde (Minerva Cycling) Jacob Relaes (Tarteletto-Isorex), Theo Bonnet (Geofco-Doltcini Materiel Velo.com), Yoeri Havik (BEAT Cycling), Nick van der Meer e Daan van Sintmaartensdijk ...

Pubblicità

DiMarzio : Incontro a Montecarlo tra #Allegri e #Campos, la foto ha fatto il giro del web. Ma l'allenatore resterà alla #Juve - Eurosport_IT : 'HULK IN BACK!' ?????? Peter Sagan vince la volata a Grenchen e conquista la 3ª tappa del Giro di Svizzera! ?????????… - aldotorchiaro : Povero Giuseppe Conte preso in giro, ingannato da Travaglio e dagli spin doctor del Fatto di cui si fidava. Abbando… - andrea_cheli : RT @DavideR46325615: La Fontana più celebre del mondo ridotta a discarica. Qui siamo a Fontana di Trevi tra fiumi di turisti che si guardan… - RosarioP70 : @m_robella22 Cmq una persona completamente presa in giro dalla narrativa del regime che nn si era accorta che quei… -