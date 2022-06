Gimbe, si inverte la curva sui contagi: +32% in una settimana. I segnali di un’ondata estiva con Omicron 5 – I dati (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe registra un’inversione della curva e un netto rialzo dei contagi: nella settimana tra l‘8 e il 14 giugno i positivi a Covid-19 salgono del +32,1%. «L’aumento di contagi riguarda quasi tutte le regioni italiane», spiega il report, «ed è verosimilmente trainato dalla sotto-variante Omicron BA.5». Il monitoraggio segnala in 99 province un incremento percentuale dei nuovi casi, «con Cagliari che registra un’incidenza superiore ai 500 casi per 100 mila abitanti». L’aumento dei nuovi casi in 7 giorni va dai 121.726 del precedente report ai 160.751, con una media giornaliera che sfiora i 23mila casi. In calo invece gli attualmente positivi: 603.882 contro 628.977; e il numero di persone in isolamento domiciliare: 599.500 contro 624.416. Secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ultimo monitoraggio della Fondazioneregistra un’inversione dellae un netto rialzo dei: nellatra l‘8 e il 14 giugno i positivi a Covid-19 salgono del +32,1%. «L’aumento diriguarda quasi tutte le regioni italiane», spiega il report, «ed è verosimilmente trainato dalla sotto-varianteBA.5». Il monitoraggio segnala in 99 province un incremento percentuale dei nuovi casi, «con Cagliari che registra un’incidenza superiore ai 500 casi per 100 mila abitanti». L’aumento dei nuovi casi in 7 giorni va dai 121.726 del precedente report ai 160.751, con una media giornaliera che sfiora i 23mila casi. In calo invece gli attualmente positivi: 603.882 contro 628.977; e il numero di persone in isolamento domiciliare: 599.500 contro 624.416. Secondo ...

