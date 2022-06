Draghi-Macron-Scholz portano a Kiev sostegno dell’Europa, ma no spiragli di pace (Di giovedì 16 giugno 2022) Aver convinto la Francia e la Germania a sostenere la candidatura dell'Ucraina a entrare nella Ue. E' questo il risultato principale della visita di Mario Draghi a Kiev, insieme al cancelliere Olaf Scholz e al presidente Emmanuel Macron. Certo che la strada è ancora lunga: nel Consiglio europeo ci saranno da superare altre resistenze, a partire da quelle dei Paesi del Nord, ma il "blocco" dei tre Paesi fondatori è un passo importante. "Sono molto soddisfatto di come è andata la riunione, abbiamo dimostrato unità nel sostegno, siamo riusciti ad avere una posizione comune per proporre Ucraina come candidato, non è una conquista da poco", ha sottolineato il presidente del Consiglio, ammettendo che però "noi decidiamo all'unanimità nel Consiglio europeo, ci sono tanti Paesi con idea diversa" e quindi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 giugno 2022) Aver convinto la Francia e la Germania a sostenere la candidatura dell'Ucraina a entrare nella Ue. E' questo il risultato principale della visita di Mario, insieme al cancelliere Olafe al presidente Emmanuel. Certo che la strada è ancora lunga: nel Consiglio europeo ci saranno da superare altre resistenze, a partire da quelle dei Paesi del Nord, ma il "blocco" dei tre Paesi fondatori è un passo importante. "Sono molto soddisfatto di come è andata la riunione, abbiamo dimostrato unità nel, siamo riusciti ad avere una posizione comune per proporre Ucraina come candidato, non è una conquista da poco", ha sottolineato il presidente del Consiglio, ammettendo che però "noi decidiamo all'unanimità nel Consiglio europeo, ci sono tanti Paesi con idea diversa" e quindi ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - ItaliaViva : 'Il Presidente #Draghi assieme a #Macron e Scholz in viaggio per #Kiev danno una immagine iconica fantastica di com… - Pax26632587 : RT @Maddalenapareti: Macron, Scholz e #Draghi a Kiev per fare mera propaganda. La delegazione francese dichiara che l'#Ucraina deve riprend… - __Pam__de : RT @cussiddu: 'Giochi di Strategia' #Macron #Draghi #Scholz #16giugno -