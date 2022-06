Draghi | Macron | Scholz La politica interna va a Kiev

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’andata adi Mario, Emmanuele Olafnon sarà una semplice visita di cortesia a Zelensky, per dimostrargli che il sostegno dell’Ue continua e per esprimergli la solidarietà europea per le terribili perdite inflitte alla popolazione dell’intera Ucraina dai missili e aerei russi e alle forze ucraine dall’artiglieria di Mosca nel Donbass. Non si sprecheranno le espressioni di lode per l’eroismo dei soldati e della popolazione ucraini. Si tratteranno anche argomenti concreti, quali quello dell’esportazione del grano e delle garanzie da dare aperché Mosca non possa sfruttare lo sminamento del porto di Odessa per un attacco anfibio. Di certo, verrà anche promesso all’Ucraina di agevolare il suo accesso all’Ue. Verrà posta in luce la riconoscenza verso l’Ucraina, che si ...