Di Centa | «Doping? Da ragazza mi allenavo tirando fuori patate dalla terra | non avrei mai accettato certe cose»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Manuela Di, ex campionessa olimpica di sci di fondo. Dopo il ritiro ha iniziato una carriera dirigenziale nel Cio. È stata deputato della Camera dal 2006 al 2013. «Nel 1982, quando vinsi l’argento ai Mondiali, era presto: la Fisi nemmeno si accorse di me. La federazione non era pronta all’equilibrio tra maschi e femmine. La svolta nel 1991: il Mondiale in Val di Fiemme segnò un salto culturale. Abbiamo cominciato a far paura alle potenze del fondo». Ha dato fastidio chi mormorava che lei si dopava? «Sì, certo. Ma ho alzato un argine. Mi immedesimo in Marcel Jacobs dopo quello che hanno detto su di lui a Tokyo: come rispondi a un attacco del genere? Andando avanti per la tua strada». Nel Cio si è battuta per il passaporto biologico. «Siamo stati io e il pattinatore norvegese Olav Koss a promuoverlo. Non avevamo afferrato che cosa ...