“Da quando se n’è andata…”. Barbara D’Urso, pausa dalla tv. E due conduttori festeggiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Barbara D’Urso chiude e in Rai festeggiano. Venerdì 10 giugno la conduttrice ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 al termine dell’ultima puntata della stagione. Il suo, ovviamente, non è stato un addio, ma solo un arrivederci a settembre quando ripartirà con la nuova edizione del programma. Intanto, però, l’assenza di Barbara si fa sentire eccome. Parliamo di programmi che, sia su Canale 5 sia sulla Rai, stanno risentendo della mancanza di Carmelita. Dopo le voci su un possibile addio a Mediaset è arrivata l’ufficialità dell’accordo trovato anche per la prossima stagione televisiva. Se “La Pupa e il Secchione Show” e “Live non è la D’Urso” saranno cancellati o rimandati Pomeriggio5 tornerà regolarmente. Nei giorni scorsi la conduttrice ha festeggiato gli ottimi risultati di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)chiude e in Rai. Venerdì 10 giugno la conduttrice ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 al termine dell’ultima puntata della stagione. Il suo, ovviamente, non è stato un addio, ma solo un arrivederci a settembreripartirà con la nuova edizione del programma. Intanto, però, l’assenza disi fa sentire eccome. Parliamo di programmi che, sia su Canale 5 sia sulla Rai, stanno risentendo della mancanza di Carmelita. Dopo le voci su un possibile addio a Mediaset è arrivata l’ufficialità dell’accordo trovato anche per la prossima stagione televisiva. Se “La Pupa e il Secchione Show” e “Live non è la” saranno cancellati o rimandati Pomeriggio5 tornerà regolarmente. Nei giorni scorsi la conduttrice ha festeggiato gli ottimi risultati di ...

Pubblicità

newromantici : @C____Jimmy Io proprio a Spalletti non do nessuna colpa, semplicemente dico che bisogna lavorare per essere in grad… - LFrankllin : @fattoquotidiano Quando recensisce Carolina non ce n'è per nessuno. - worldisalovely2 : @gossippandogf Secondo me non se n’è accorta , anche perché quando carichi le foto su Ig spesso si riduce la qualità e questo è il risultato - worldisalovely2 : Qualcuno avvisi J della foto ?? Quando avrà caricato la foto o non se n’è accorta o Ig le ha ridotto la qualità #jeru - Vetro1969 : @Azzurra77777 Ce n’è di meglio di magnesio ??…e poi quando lo prendi? -