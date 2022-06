Csm | Costa | ' in riforma tante buone cose | sbaglia chi si smarca'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - “Azione ha sostenuto laCartabia con un convinto voto favorevole alla Camera ed al Senato. Avremmo voluto di più? Si. Abbiamo visto accolteproposte, ma altre non sono passate; ci riproveremo senza arrenderci". Così Enricodi Azione. "La legge contiene comunqueinnovazioni positive e non comprendo le posizioni di chi, come Italia Viva, sidal resto della maggioranza. Nel merito, perché i passi avanti sono oggettivi e vanno riconosciuti: si introduce il fascicolo per la valutazione del magistrato, un documento che permetterà finalmente di monitorare le attività del singolo giudice o Pm, si impedisce di fare ogni giorno conferenze stampa, si riduce il fenomeno dei fuori ruolo, si bloccano le porte girevoli tra politica e giustizia, si limitano ...