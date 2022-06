Cinghiale avvistato nel fosso di Castel S. Angelo: blitz nella notte, catturato e ucciso (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo avevano visto in tantissimi camminare nel fossato di Castel S. Angelo, a Roma. Il video aveva fatto rapidamente il giro dei social network, diventando virale. A seguito di questo, l’annuncio pubblicato ieri mattina sulla pagina dall’Associazione Parco di Castel Sant’Angelo. “Il fossato è chiuso. Il Cinghiale è ancora lì, dorme, sembra tranquillo. La polizia di Roma Capitale poco fa al telefono ha detto che il servizio veterinario stava andando sul posto per narcotizzare il Cinghiale e poi trasferirlo in sicurezza in una riserva apposita”. Non è andata così, purtroppo. Nemmeno stavolta. Questa notte, quando l’ignaro Cinghiale è crollato esausto in un sonno profondo fra la folta vegetazione – senza aver infastidito nessuno – è arrivata la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo avevano visto in tantissimi camminare nel fossato diS., a Roma. Il video aveva fatto rapidamente il giro dei social network, diventando virale. A seguito di questo, l’annuncio pubblicato ieri mattina sulla pagina dall’Associazione Parco diSant’. “Il fossato è chiuso. Ilè ancora lì, dorme, sembra tranquillo. La polizia di Roma Capitale poco fa al telefono ha detto che il servizio veterinario stava andando sul posto per narcotizzare ile poi trasferirlo in sicurezza in una riserva apposita”. Non è andata così, purtroppo. Nemmeno stavolta. Questa, quando l’ignaroè crollato esausto in un sonno profondo fra la folta vegetazione – senza aver infastidito nessuno – è arrivata la ...

Pubblicità

CorriereCitta : Cinghiale avvistato nel fosso di Castel S. Angelo: blitz nella notte, catturato e ucciso - LVinegar : RT @Edorsi53: Sono a #Parigi con signora e due nipoti in grado di capire e ricordare. Abbiamo avvistato anche qui un cinghiale, addirittura… - Edorsi53 : Sono a #Parigi con signora e due nipoti in grado di capire e ricordare. Abbiamo avvistato anche qui un cinghiale, a… - sasaekekko : Avvistato un cinghiale sui Navigli (questa volta per davvero) - sasaekekko : Avvistato un cinghiale in San Cristoforo sui Navigli ?? #jeru -