C’è una vendetta dietro Simba La Rue accoltellato? Il video di Baby Touche sanguinante (Di giovedì 16 giugno 2022) Il rapper Simba La Rue, 20enne tunisino di nome Mohamed Lamina Saida, è stato accoltellato ieri notte a Treviolo, in provincia di Bergamo, durante una lite. Si trovava nel piccolo comune a 6 chilometri a ovest del capoluogo orobico per accompagnare a casa la sua fidanzata, quando in via Aldo Moro un giovane armato di coltello gli ha teso un agguato. La vittima, residente a Lecco, ha cercato di difendersi, ma ha riportato ferite gravi: è stato portato in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. I sospetti ricadono su un altro rapper, “Baby Touche”, Amine Amagour, che giorni fa aveva avuto un litigio proprio con Simba La Rue. “Io faccio musica, solo musica – ha scritto sui suoi social – tutto il resto lasciatelo lontano da me, che non voglio fare la guerra. Nessuno di noi vuole una ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Il rapperLa Rue, 20enne tunisino di nome Mohamed Lamina Saida, è statoieri notte a Treviolo, in provincia di Bergamo, durante una lite. Si trovava nel piccolo comune a 6 chilometri a ovest del capoluogo orobico per accompagnare a casa la sua fidanzata, quando in via Aldo Moro un giovane armato di coltello gli ha teso un agguato. La vittima, residente a Lecco, ha cercato di difendersi, ma ha riportato ferite gravi: è stato portato in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. I sospetti ricadono su un altro rapper, “”, Amine Amagour, che giorni fa aveva avuto un litigio proprio conLa Rue. “Io faccio musica, solo musica – ha scritto sui suoi social – tutto il resto lasciatelo lontano da me, che non voglio fare la guerra. Nessuno di noi vuole una ...

Pubblicità

mikasounds : C’è una magia nell’estate italiana che voglio portare con me, ovunque sarò. Per questo ho fatto una canzone con la… - gparagone : Per mantenere una #emergenza che non c’è, la si lascia banalmente in mano a chi le ha sbagliate tutte. #mascherine… - lucasofri : Niente di personale, e ognuno legittimi con gli escamotage retorici che vuole il proprio lavoro e il proprio stipen… - bux_alessandro : RT @ignaziocorrao: C’è una frase che mi ha colpito molto. Recita: “il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa. Il secondo mi… - Matteoindiani : RT @lucasofri: Niente di personale, e ognuno legittimi con gli escamotage retorici che vuole il proprio lavoro e il proprio stipendio, per… -

Sicilia, malumori tra i 5 stelle dopo il flop alle amministrative: 'Iniziative romane poco trasparenti ci portano a schiantarci' Trizzino è arrabbiato e sono in tanti che, pur non esponendosi, la pensano come lui: "Sembra chiaro da questo risultato che lì dove andiamo con una lista a traino di un candidato non nostro perdiamo ... Dove ci condurrà la 'Via Elettrica' Una cosa inaspettata Non proprio, dato che il marchio di Ingolstadt ha deciso di dismettere la produzione di nuove automobili con motore a scoppio a partire dal 2026 . E non è il solo: Jaguar , ... Orizzonte Scuola Trizzino è arrabbiato e sono in tanti che, pur non esponendosi, la pensano come lui: "Sembra chiaro da questo risultato che lì dove andiamo conlista a traino di un candidato non nostro perdiamo ...cosa inaspettata Non proprio, dato che il marchio di Ingolstadt ha deciso di dismettere la produzione di nuove automobili con motore a scoppio a partire dal 2026 . E non è il solo: Jaguar , ... Maturità 2022, ci sarà ancora il Curriculum dello Studente: tutto quello che c’è da sapere