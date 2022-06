Bracchi | 100 assunzioni nei primi sei mesi del 2022 | il 45 | 5% sono donne

(Di giovedì 16 giugno 2022) Cresce “al femminile” il colosso della logistica di Bergamo (ma con sedi anche nel Vicentino e a Parma): il 45,5% delle nuove assunte è donna. Ma l’occupazione rimane una sfida. L’ad, Umberto Ferretti: “Siamo alla ricerca continua di autisti, magazzinieri, responsabili traffico, ingegneri logistici”. La sfida del modello di organizzazione, gestione e controllo. La logistica attrae sempre più i giovani. Almeno quelli che, oggi, hanno più intraprendenza e voglia di fare.ha infatti appena terminato una campagna di un centinaio dineidel: 78 dipendenti faranno riferimento alle sedi italiane (tra di loro, 30), 23 nuovi dipendenti per le sedi estere (di cui ben 16 presenze femminili), distribuiti tra Germania, Polonia e ...

Pubblicità

Kappaellenet : Bergamo, 100 assunzioni in pochi mesi alla Bracchi -

politicamentecorretto.com

Regina Cassolo1894, Mede, Italia " 1974, Milano, Italia 36. Ambra Castagnetti* 1993, ... Vive a Skanör, Svezia. Loïs Mailou Jones 1905, Boston, USA " 1998, Washington, D. C., USA 101. ...Nel 2020 è la volta di Peterlini, azienda con sede in provincia di Parma specializzata nel trasporto tecnico eccezionale fino atonnellate. Grazie a queste acquisizioniconsolida la sua ... BRACCHI, CENTO ASSUNZIONI NEI PRIMI MESI DEL 2022. LA LOGISTICA DIVENTA ROSA - politicamentecorretto.com 100 nuove assunzioni, di cui il 45,5% donne. L’esempio virtuoso di Bracchi, colosso della logistica di Bergamo, sembra accogliere positivamente la nuova direttiva ‘women on boards’ sull’equilibrio di ...Cresce “al femminile” il colosso della logistica di Bergamo: il 45,5% delle nuove assunte è donna. Ma l’occupazione rimane una sfida. L’ad, Umberto Ferretti: “Siamo alla ricerca continua di autisti, m ...