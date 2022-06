Bonus 200 euro: ecco a chi tocca in automatico (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Bonus 200 euro sarà in automatico per alcuni lavoratori. Lo fa sapere l’Inps. Nel mese di luglio docenti e personale ATA (titolari di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato sino al 31 agosto) riceveranno in busta paga la somma di 200 euro, misura prevista dal Decreto Aiuti.Per quanto riguarda, invece, i dipendenti pubblici non servirà compilare alcuna auto-dichiarazione, come invece previsto per gli altri lavoratori dipendenti.Per i dipendenti pubblici, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale, sono gestiti dal sistema informatico del ministero dell’Economia e delle finanze, saranno il Ministero dell’Economia e l’Inps “nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali” a individuare insieme la platea degli aventi ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022) Il200sarà inper alcuni lavoratori. Lo fa sapere l’Inps. Nel mese di luglio docenti e personale ATA (titolari di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato sino al 31 agosto) riceveranno in busta paga la somma di 200, misura prevista dal Decreto Aiuti.Per quanto riguarda, invece, i dipendenti pubblici non servirà compilare alcuna auto-dichiarazione, come invece previsto per gli altri lavoratori dipendenti.Per i dipendenti pubblici, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale, sono gestiti dal sistema informatico del ministero dell’Economia e delle finanze, saranno il Ministero dell’Economia e l’Inps “nel rispetto della normativapea e nazionale in materia di protezione dei dati personali” a individuare insieme la platea degli aventi ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - quotidianodirg : Il #bonus200euro sarà in automatico per alcuni lavoratori. Lo fa sapere l’#Inps. Nel mese di #luglio #docenti e per… - Adrien_Zucchero : questi sono passaggi: se dipendente privato, il lavoratore presenta all’azienda un’autodichiarazione che attesti di… - TommyBrain : 200 euro, il bonus che non c’è. Il Governo degli incapaci beffa tutti anche questa volta' - IacobellisT : 200 euro, il bonus che non c’è. Il Governo degli incapaci beffa tutti anche questa volta' -