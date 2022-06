Berrettini non delude: è di nuovo nei quarti al Queen’s (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Matteo, seconda testa di serie, batte in rimonta lo statunitense Kudla (lucky loser al posto dello scozzese Murray) che aveva stoppato Sonego: venerdì per lui un altro americano, Tommy Paul. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di giovedì 16 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Matteo, seconda testa di serie, batte in rimonta lo statunitense Kudla (lucky loser al posto dello scozzese Murray) che aveva stoppato Sonego: venerdì per lui un altro americano, Tommy Paul. Torneo live su SuperTennis

Pubblicità

WeAreTennisITA : Il derby su erba è di Matteo ?????? Un grande Berrettini batte Sonego per 3-6 6-3 6-4, Matteo è cresciuto molto nel se… - SuperTennisTv : 'Per un momento ho pensato che non sarei stato in grado di giocare questo torneo. Ora sono qui con il trofeo in man… - LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - Radio1Rai : ??#Tennis #Berrettini batte Kudla 3-6, 7-6, 6-4 e passa ai quarti nel torneo Queen's di Londra @atptour. 'Non volevo… - sportface2016 : #cinchChampionships | #Berrettini: 'Non volevo perdere: spero questa serie non finisca' -