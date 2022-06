Beautiful, anticipazioni 17 giugno 2022: la crisi di Eric (Di giovedì 16 giugno 2022) A Beautiful, la crisi matrimoniale che ha investito Eric e Quinn sarà sotto i riflettori e Ridge raccoglierà lo sfogo di suo padre. Stando alle anticipazioni di venerdì 17 giugno 2022, infatti, lo stilista noterà che il genitore è particolarmente distratto e pensieroso e deciderà di chiedergli il motivo di tale atteggiamento. Eric, a quel punto, confiderà al figlio di soffrire molto per la situazione che si è determinata con la moglie negli ultimi tempi. L'uomo, in particolare, spiegherà a Ridge che tra lui e la Fuller regnano distacco e freddezza da quando lui ha scoperto tutte le macchinazioni della consorte, in combutta con Shauna, ai danni di Brooke e del loro matrimonio. Eric sarà molto deluso ed amareggiato verso Quinn, nonostante abbia deciso ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 giugno 2022) A, lamatrimoniale che ha investitoe Quinn sarà sotto i riflettori e Ridge raccoglierà lo sfogo di suo padre. Stando alledi venerdì 17, infatti, lo stilista noterà che il genitore è particolarmente distratto e pensieroso e deciderà di chiedergli il motivo di tale atteggiamento., a quel punto, confiderà al figlio di soffrire molto per la situazione che si è determinata con la moglie negli ultimi tempi. L'uomo, in particolare, spiegherà a Ridge che tra lui e la Fuller regnano distacco e freddezza da quando lui ha scoperto tutte le macchinazioni della consorte, in combutta con Shauna, ai danni di Brooke e del loro matrimonio.sarà molto deluso ed amareggiato verso Quinn, nonostante abbia deciso ...

