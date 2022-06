ATP Queen’s, Matteo Berrettini ultima speranza azzurra: oggi contro Kudla (Di giovedì 16 giugno 2022) L’ultima speranza. Unica bandiera italiana ancora sventolante in quel di Londra. Matteo Berrettini affronterà Denis Kudla nella giornata odierna negli ottavi di finale degli ATP Queen’s 2022. Il tennista nostrano è chiamato alla difesa del titolo sull’erba londinese e la prossima minaccia sul suo cammino ha già eliminato dalle scene un suo connazionale: l’americano ha sconfitto, nel turno precedente, Lorenzo Sonego infliggendogli un ko abbastanza netto in tre set. Ecco le ultime dall’incontro Berrettini-Kudla con l’orario di inizio del match e la diretta tv. ATP Queen’s: orario e diretta tv della sfida Berrettini-Kudla Una sfida importante per entrambi. Matteo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) L’. Unica bandiera italiana ancora sventolante in quel di Londra.affronterà Denisnella giornata odierna negli ottavi di finale degli ATP2022. Il tennista nostrano è chiamato alla difesa del titolo sull’erba londinese e la prossima minaccia sul suo cammino ha già eliminato dalle scene un suo connazionale: l’americano ha sconfitto, nel turno precedente, Lorenzo Sonego infliggendogli un ko abbastanza netto in tre set. Ecco le ultime dall’incon l’orario di inizio del match e la diretta tv. ATP: orario e diretta tv della sfidaUna sfida importante per entrambi....

