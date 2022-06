Allarme siccità: vietato annaffiare orti e giardini, maxi multe in arrivo (Di giovedì 16 giugno 2022) Allarme siccità: riserve d'acqua ridotte quasi a zero. Arrivano le ordinanze dei sindaci. vietato annaffiare orti e giardini , lavare la macchina e riempire le piscine : ad anticipare un po' tutti è ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 giugno 2022): riserve d'acqua ridotte quasi a zero. Arrivano le ordinanze dei sindaci., lavare la macchina e riempire le piscine : ad anticipare un po' tutti è ...

Pubblicità

fattoquotidiano : L’allarme lanciato negli scorsi giorni e ignorato da quasi tutti i media è già realtà. In decine di Comuni sono gi… - SkyTG24 : #Meteo, caldo in Italia: bollino arancione in 6 città e allarme siccità Po - SkyTG24 : Allarme siccità in Lombardia, Fontana: 'Situazione delicata' - ilriformista : L'allarme di Confagricoltura: 'Le imprese agricole, già messe a dura prova dall’instabilità economica per la situaz… - Ultron65 : RT @infoitinterno: Allarme siccità, in Lombardia 25 comuni rischiano il razionamento dell’acqua potabile -