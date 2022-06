1000 Miglia 2022, Teatro Comunale Ferrara cornice prima cena in gara (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo aver rotto il ghiaccio con il tratto iniziale di gara e le prime Prove Cronometrate, la 1000 Miglia è approdata a Ferrara per la prima cena in gara. La città estense ha accolto le auto storiche con grandissimo entusiasmo, confermandosi uno dei luoghi in cui il passaggio della 1000 Miglia è più sentito in assoluto. Dopo la calorosa accoglienza, gli equipaggi hanno raggiunto il Castello Estense, nei cui dintorni hanno potuto parcheggiare le vetture per poi spostarsi al Teatro Comunale per la cena. Costruito tra il 1773 e il 1797, su progetto di Antonio Foschini e Cosimo Morelli, dal 2014 il Teatro Comunale di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo aver rotto il ghiaccio con il tratto iniziale die le prime Prove Cronometrate, laè approdata aper lain. La città estense ha accolto le auto storiche con grandissimo entusiasmo, confermandosi uno dei luoghi in cui il passaggio dellaè più sentito in assoluto. Dopo la calorosa accoglienza, gli equipaggi hanno raggiunto il Castello Estense, nei cui dintorni hanno potuto parcheggiare le vetture per poi spostarsi alper la. Costruito tra il 1773 e il 1797, su progetto di Antonio Foschini e Cosimo Morelli, dal 2014 ildi ...

