"Volevo solo una carezza pubblica". Fedez, botta e risposta sull'audio delle polemiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fedez è stato ospite di Tony Severo, Rosario Pellecchia e Romina Pierdomenico nel programma «105 Friends». A proposito delle reazioni alla pubblicazione sul suo profilo Instagram dell'audio dei suoi incontri con lo psicologo, Fedez ha affermato: «Io non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all'interno della comunità psichiatrica o della psicoterapia. Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po' meno. Io soffro di insonnia, mi sveglio molto presto la mattina, tipo alle 5, alle 6. Io non avevo mai riascoltato quell'audio, quella mattina me lo sono riascoltato e ho cominciato a piangere come un cretino. Io sto cercando di tenere aperta la finestra della mia malattia per non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022)è stato ospite di Tony Severo, Rosario Pellecchia e Romina Pierdomenico nel programma «105 Friends». A propositoreazioni allazione sul suo profilo Instagram dell'dei suoi incontri con lo psicologo,ha affermato: «Io non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all'interno della comunità psichiatrica o della psicoterapia. Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa,rla un po' meno. Io soffro di insonnia, mi sveglio molto presto la mattina, tipo alle 5, alle 6. Io non avevo mai riascoltato quell', quella mattina me lo sono riascoltato e ho cominciato a piangere come un cretino. Io sto cercando di tenere aperta la finestra della mia malattia per non ...

Pubblicità

sarasahar0 : RT @italianarmyfam_: ??Mi sono svegliato e ho visto cose come 'BTS hiatus' 'BTS si sciolgono', quindi sono venuto a chiarire ??Non ci stiamo… - asqueerasfolk : RT @italianarmyfam_: ??Mi sono svegliato e ho visto cose come 'BTS hiatus' 'BTS si sciolgono', quindi sono venuto a chiarire ??Non ci stiamo… - namsgold : tornata dalla mia passeggiata for my fucking mental health e volevo dire solo una cosa: gestione delle questione da… - ladyofthvnder : ciao amo @KeremBursin volevo solo dirti che ieri la tua ex aveva un abito molto simile a quello per cui tu avevi re… - tempoweb : 'Volevo solo una carezza pubblica'. #Fedez, botta e risposta sull'audio delle polemiche #15giugno #fedez #instagram… -