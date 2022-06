Ultime Notizie Roma del 15-06-2022 ore 20 | 10

(Di mercoledì 15 giugno 2022)dailynews radiogiornale siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione verità sulle nostre frequenze Buonasera dalla redazione la Russia riduce le forniture di gas sta anche all’Italia ieri era toccato alla Germania con il taglio del 40% del flusso di gazprom nel nord stream 1 ricevuto la comunicazione di un alimentatore riduzione dei flussi dal proprio fornitore Russo relativamente all’approvvigionamento verso l’Italia Eni continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione comunicherò eventuali aggiornamenti si legge sulla piattaforma di informazioni privilegiate un portavoce interpretato da Lanza conferma che gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi pari a circa il 15% gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina e delle sanzioni contro Mosca mantengono intenzione di gatti cui prezzo pur con un ritmo ...

Secondo lestime della stessa Fed, l'inflazione è prevista attestarsi al 5,2% nel 2022 e al 2,6% nel 2023. .Nellesettimane gli Stati Uniti Nordoccidentali hanno registrato piogge più intense del solito in questo periodo. Il National Weather Service ha dichiarato che a questo si è associato il ... Ucraina, Gazprom comunica a Eni riduzione del 15% dei flussi. E taglia del 33% da Nord Stream ... (ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75% per la prima volta dal 1994 nel tentativo di fermare la corsa ...I guadagni di posti di lavoro sono stati robusti negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è rimasto basso". L'inflazione, tuttavia, "rimane elevata, riflettendo gli squilibri di domanda e ...