Ucraina, Putin a colloquio con Xi: “Insieme per soluzione responsabile” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio con l’omologo cinese Xi Jinping. Lo rende noto la televisione cinese Cctv, spiegando che i due leader hanno espresso l’auspicio che tutti lavorino “in maniera responsabile” per risolvere la crisi in Ucraina. Xi, da parte sua, ha ribadito la sua disponibilità a contribuire per giungere a una soluzione. Intanto arriva una nuoca frase shock dell’ex presidente russo Dmitri Medvedev. “Solo una domanda: chi ha detto che l’Ucraina tra due anni esisterà ancora sulla mappa del mondo?”, ha chiesto su Telegram mettendo in dubbio l’esistenza futura dell’Ucraina come Paese. Pochi giorni fa l’attacco contro l’Occidente. “Li odio, sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha avuto uncon l’omologo cinese Xi Jinping. Lo rende noto la televisione cinese Cctv, spiegando che i due leader hanno espresso l’auspicio che tutti lavorino “in maniera” per risolvere la crisi in. Xi, da parte sua, ha ribadito la sua disponibilità a contribuire per giungere a una. Intanto arriva una nuoca frase shock dell’ex presidente russo Dmitri Medvedev. “Solo una domanda: chi ha detto che l’tra due anni esisterà ancora sulla mappa del mondo?”, ha chiesto su Telegram mettendo in dubbio l’esistenza futura dell’come Paese. Pochi giorni fa l’attacco contro l’Occidente. “Li odio, sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché ...

Pubblicità

martaottaviani : #Navalny trasferito in una prigione ancora più dura, giornalisti inglesi a cui viene impedito l’ingresso in #russia… - Linkiesta : La guerra in #Ucraina ha già cambiato la storia della sinistra italiana Si è gridato al fascismo per una ferrovia… - HuffPostItalia : L'ipocrisia degli anti-Zelensky: disarmare la resistenza ucraina per far vincere Putin - AlvisiConci : RT @martaottaviani: #Navalny trasferito in una prigione ancora più dura, giornalisti inglesi a cui viene impedito l’ingresso in #russia e i… - MauroAgatone : RT @lucianocapone: 'Chi ha detto che fra due anni ci sarà un'Ucraina sulla mappa del mondo?' dice Dmitri Medvedev, il segnaposto di Putin.… -