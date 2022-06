Totti: «La Nazionale deve crescere e fare esperienza» (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Sky Sport 24, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Italia di calcio scesa in campo ieri contro la Germania, in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo di Bruno Conti con un torneo di padel “La Nazionale deve crescere tanto: per ottenere risultati importanti come Europei e Mondiali deve fare esperienza e avere grandi giocatori e un grande gruppo. Piano piano faremo di nuovo una grande Nazionale” Il campione del mondo a Germania 2006 ha spiegato che “È sempre molto importante avere un mix di giovani e veterani. In questo caso sta tutto nelle mani del ct, che deve gestire il gruppo e far crescere i giovani, facendo capire loro l’importanza di questa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Sky Sport 24, l’ex capitano della Roma, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Italia di calcio scesa in campo ieri contro la Germania, in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo di Bruno Conti con un torneo di padel “Latanto: per ottenere risultati importanti come Europei e Mondialie avere grandi giocatori e un grande gruppo. Piano pianomo di nuovo una grande” Il campione del mondo a Germania 2006 ha spiegato che “È sempre molto importante avere un mix di giovani e veterani. In questo caso sta tutto nelle mani del ct, chegestire il gruppo e fari giovani, facendo capire loro l’importanza di questa ...

