The Voice Senior: via un giudice, in lizza Al Bano e Jasmine (Di mercoledì 15 giugno 2022) A The Voice Senior cambiamenti in vista e nuovi graditi ritorni. Le ultime indiscrezioni riportano di un ritorno nel programma di Antonella Clerici, di Al Bano e Jasmine Carrisi. Scopriamo insieme tutti i dettagli. The Voice Senior, tornano Al Bano e Jasmine Il settimanale Nuovo Tv ha affermato che stando ad alcune indiscrezioni rivelate da fonti Rai consultate, dovrebbero tornare nel talent musicale di Antonella Clerici, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Padre e figlia sono stati già presenti in passate edizioni del format, per poi essere stati sostituiti da Orietta Berti, star del momento dopo hit estiva Mille cantata con Fedez e Achille Lauro. Gli autori del programma musicale pare però ci abbiano ripensato, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Thecambiamenti in vista e nuovi graditi ritorni. Le ultime indiscrezioni riportano di un ritorno nel programma di Antonella Clerici, di AlCarrisi. Scopriamo insieme tutti i dettagli. The, tornano AlIl settimanale Nuovo Tv ha affermato che stando ad alcune indiscrezioni rivelate da fonti Rai consultate, dovrebbero tornare nel talent musicale di Antonella Clerici, Ale la figliaCarrisi. Padre e figlia sono stati già presenti in passate edizioni del format, per poi essere stati sostituiti da Orietta Berti, star del momento dopo hit estiva Mille cantata con Fedez e Achille Lauro. Gli autori del programma musicale pare però ci abbiano ripensato, ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Albano e Jasmine Carrisi tornano nel cast di The Voice Senior? L’indiscrezione #thevoicesenior - Titty48286633 : @Brunell92019447 @gennaronapoli19 @impavido57 @citrolone2 @RobertoBerny46 @mikzeno @diego_moronese @Angiole03842000… - Titty48286633 : #Buonmercoledì alqune volte coloro che non sanno come umiliarti cercano di pugnalarti alle spalle alqune volte ci r… - Titty48286633 : #Buonmercoledì alqune volte coloro che non sanno come umiliarti cercano di pugnalarti alle spalle alqune volte ci r… - Titty48286633 : 3ragazzistrepitosidaascoltare BuonGiornata ti mando un dolce bacio avvolto in un pensiero te lo mando per augurart… -