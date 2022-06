Tajani: Tosi aderisce a Fi, ora a Verona valiamo 24% (Di mercoledì 15 giugno 2022) Flavio Tosi aderisce a Forza Italia. Lo ha annunciato il coordinatore di Fi Antonio Tajani, durante una conferenza stampa insieme all'ex sindaco di Verona, ricandidato alle ultime elezioni. Tajani ha ricordato l'appello di Silvio Berlusconi alle liste civiche moderate e ha aggiunto: "Il primo a rispondere a questo appello è stato Flavio Tosi. Ci siamo incontrati con lui questa mattina, con le sue liste civiche ha deciso di aderire al movimento politico di Fi. Sono ben lieto di consegnargli la tessera di Fi".Ha aggiunto Tajani: "E' l'inizio di un percorso nazionale che Fi ha deciso di avviare. L'adesione di Flavio Tosi significa l'adesione di una serie di liste civiche. Oggi grazie alla sua scelta e a quella degli altri rappresentanti delle liste ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Flavioa Forza Italia. Lo ha annunciato il coordinatore di Fi Antonio, durante una conferenza stampa insieme all'ex sindaco di, ricandidato alle ultime elezioni.ha ricordato l'appello di Silvio Berlusconi alle liste civiche moderate e ha aggiunto: "Il primo a rispondere a questo appello è stato Flavio. Ci siamo incontrati con lui questa mattina, con le sue liste civiche ha deciso di aderire al movimento politico di Fi. Sono ben lieto di consegnargli la tessera di Fi".Ha aggiunto: "E' l'inizio di un percorso nazionale che Fi ha deciso di avviare. L'adesione di Flaviosignifica l'adesione di una serie di liste civiche. Oggi grazie alla sua scelta e a quella degli altri rappresentanti delle liste ...

