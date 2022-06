Spaccio di droga ad Avellino, gli indagati: spaccio per necessita? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Hanno ammesso di aver ceduto sostanza stupefacente a decine di clienti. Sono cominciati gli interrogatori nel carcere di Avellino per la sorella del dj (principale indagato) e per il fidanzato. La donna per un breve periodo ha detto di aver spacciato perche? stava attraversando un momento difficile: lo ha fatto per necessita?. Come era successo la volta scorsa, ad ottobre 2020 quando sconto? un periodo di detenzione domiciliare. Nelle prossime ore toccherà al fratello, il principale indagato nell’inchiesta svolta dalla Procura di Avellino e dalla polizia. Lo spaccio di droga, prevalentemente cocaina e crack era diventato un vero e proprio “affare di famiglia”. A rimpiazzare il fratello finito in carcere dopo una perquisizione della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Hanno ammesso di aver ceduto sostanza stupefacente a decine di clienti. Sono cominciati gli interrogatori nel carcere diper la sorella del dj (principale indagato) e per il fidanzato. La donna per un breve periodo ha detto di aver spacciato perche? stava attraversando un momento difficile: lo ha fatto per?. Come era successo la volta scorsa, ad ottobre 2020 quando sconto? un periodo di detenzione domiciliare. Nelle prossime ore toccherà al fratello, il principale indagato nell’inchiesta svolta dalla Procura die dalla polizia. Lodi, prevalentemente cocaina e crack era diventato un vero e proprio “affare di famiglia”. A rimpiazzare il fratello finito in carcere dopo una perquisizione della ...

