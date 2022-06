Siccità sul Po, chiesto il razionamento dell’acqua in 125 comuni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le società di gestione del servizio idrico sollecitano la sospensione notturna. Il livello del fiume è 3 metri sotto quello abituale. «Le neve sulle Alpi è totalmente esaurita» e la richiesta d’acqua è destinata ad aumentare Leggi su corriere (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le società di gestione del servizio idrico sollecitano la sospensione notturna. Il livello del fiume è 3 metri sotto quello abituale. «Le neve sulle Alpi è totalmente esaurita» e la richiesta d’acqua è destinata ad aumentare

