Si gode la patch di giugno 2022 il Samsung Galaxy Note 10 Lite

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il produttore asiatico ha rilasciato ladi sicurezza diper il10. Altri telefoni della serie10 hanno ricevuto l’upgrade pochi giorni fa (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software arrivato a bordo del10viene fornito con la versione firmware N770FXXU8GVF2, contraddistinta dalladi sicurezza di, in grado di risolvere più di 66 exploit. Potrebbero anche esserci miglioramenti per quanto riguarda la stabilità del dispositivo e la ...