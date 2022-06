(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Ultimamente la Sezionedi Benevento ha soccorso seiin difficoltà. Il primo ad essere attenzionato dai volontari dellaè stato un assiolo (Otus scops) che un cittadino ha trovato in forte difficoltà lungo la strada che collega Benevento con S. Nicola Manfredi pensando di ricoverarlo alla vicina Clinica Veterinaria Sannio, dove gli sono state somministrate le prime cure. Quindi l’animale è stato prelevato dagli attivistie trasferito a S. Giorgio del Sannio presso il Presidio Assistenza Veterinaria (PAV) dell’ASL, diretto dal dott. Antonio Facchiano. L’assiolo è un uno dei 5 rapaci notturni presenti nel Sannio Beneventano, ma mentre l’allocco, il gufo, il barbagianni e la civetta sono avvistabili durante tutti i periodi dell’anno, ...

Pubblicità

NTR24 : Sei uccelli feriti soccorsi dalla LIPU beneventana - louissatellitee : RT @rrysscinema: Descritto con degli uccelli,quella libertà che tutti reclamano. Ma sai che ho sempre avuto una voglia matta di baciarti? I… - rrysscinema : Descritto con degli uccelli,quella libertà che tutti reclamano. Ma sai che ho sempre avuto una voglia matta di baci… - GregoriaSamsa3 : @ardigiorgio @Mov5Stelle Sei un'esperta di uccelli? - Lucillalucilla7 : RT @Axxiae: L'uccello oracolo migliore su questa app di uccelli ??. Donatella sei tu? -

anteprima24.it

Anche se colgo la poesia del canto degliche mi accompagnano la mattina quando mi sveglio, ... non abbiamo bisogno di sempre meno decisori e sempre più esecutori analfabeti, magari con...La Torà si occupa anche dei volatili riportando solo la lista diproibiti: in special modo tutti i rapaci. Tra i pesci sono permessi solo quelli che hanno pinne e squame, mentre sono proibiti ... Sei uccelli feriti soccorsi dalla LIPU beneventana Le ondate di calore fanno sviluppare agli uccelli di pochi giorni dei telomeri più brevi, che proteggono per meno tempo i cromosomi ...Cecina: è stata portata al Cruma di Livorno, il Centro recupero uccelli marini e acquatici. Nei giorni scorsi la mamma era stata uccisa da un'auto ...