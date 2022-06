Sampdoria | Foschi | «Ferrero mi tempestava di telefonate Stimo Giampaolo»

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il dirigente sportivoha fatto il punto sullarivelando anche alcuni retroscena del passato Rino, storico dirigente sportivo italiano, in una intervista a La Repubblica ha parlato dellarivelando anche alcuni retroscena del passato. CORTEGGIAMENTO DI FERERO – «È vero, il presidentemidi. Avrei dovuto affiancare Osti, un amico, ma ho rinunciato. Mi sembrava di venire a rompere le scatole a Carlo». CESSIONE– «È una situazione difficile, faccio fatica a dare un giudizio, perché non ho capito chi comanda.molto Osti, conosco Ienca, è rientrato Romei. Resta comunque un club prestigioso e storico, è un patrimonio del calcio ...

Ama contornarsi di dirigenti capaci e d'ottimo fiuto, come Rino, Giorgio Perinetti, Walter ... 'Mi aveva già contattato nel 2010, il giorno prima dello scontro diretto con laper la ...Condividendo una foto e un pensiero di: "A me va riconosciuto il merito di aver valorizzato, ... alla notizia data dagli altoparlanti della sconfitta della Roma a Genova, contro la, si ... Foschi: «Giampaolo perfetto per la Sampdoria. Ferrero Mi ha chiamato» Rino Foschi, dirigente sportivo ex Palermo, ha fatto il punto sulla Sampdoria di Marco Giampaolo: le sue parole Rino Foschi, dirigente sportivo italiano, ha fatto il punto sulla Sampdoria di Marco Gia ...