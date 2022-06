Salvini chiede risposte a Draghi su tasse e pensioni entro settembre, poi deciderà (Di mercoledì 15 giugno 2022) La riforma del Csm della ministra Marta Cartabia tra oggi e domani dovrebbe essere approvata al Senato. Ma la reazione dei leghisti, dopo il flop del referendum e delle amministrative, è stata quella di riproporre i 60 emendamenti di un mese fa per rispettare «i 10 milioni di voti degli italiani messi nell’urna dei referendum». A nulla sono valsi gli appelli al senso di responsabilità. Il leader della Lega Matteo Salvini sul Corriere nega di voler fare la guerriglia: «Siamo d’accordo che voteremo alcuni emendamenti ma non mettiamo a rischio la riforma». Ma «nonostante il silenzio di giornali e tivù» sul referendum «hanno votato più di 10 milioni di italiani, con la Lega da sola a girare l’Italia parlando di “Giustizia Giusta”. Ora torneremo a lavorare in Parlamento perché la riforma è una necessità». Poi sottolinea le vittorie alle amministrative, ma dice che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 giugno 2022) La riforma del Csm della ministra Marta Cartabia tra oggi e domani dovrebbe essere approvata al Senato. Ma la reazione dei leghisti, dopo il flop del referendum e delle amministrative, è stata quella di riproporre i 60 emendamenti di un mese fa per rispettare «i 10 milioni di voti degli italiani messi nell’urna dei referendum». A nulla sono valsi gli appelli al senso di responsabilità. Il leader della Lega Matteosul Corriere nega di voler fare la guerriglia: «Siamo d’accordo che voteremo alcuni emendamenti ma non mettiamo a rischio la riforma». Ma «nonostante il silenzio di giornali e tivù» sul referendum «hanno votato più di 10 milioni di italiani, con la Lega da sola a girare l’Italia parlando di “Giustizia Giusta”. Ora torneremo a lavorare in Parlamento perché la riforma è una necessità». Poi sottolinea le vittorie alle amministrative, ma dice che ...

