Roma | Zaniolo | rinnovo con aumento alla Abraham o addio

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, bloccati #Solbakken e #Celik. In caso di addio di #Zaniolo c'è #Berardi - TuttoASRoma : Roma e Zaniolo, qualcosa si muove: fissato l’incontro - MagliaDellaRoma : @aliasvaughn A) la stampa sportiva nazionale per buona parte è al vostro soldo e scrive da sempre sotto vostra dett… - junews24com : Zaniolo Juve, ipotesi sempre viva. Così la Roma sarebbe spiazzata - asromaliveit1 : ?? Secondo quanto riporta Leggo, #Zaniolo ha dato l'ultimatum alla società: o rinnovo o cessione. Su di lui c'è il M… -

...Se dovesse partire, con il Milan e la Juventus uniche possibili destinazioni a patto che alzino le rispettive proposte (mai recapitate ufficialmente), avvicinandosi alle richieste della...Quel tocco, decisivo, di Nicolò, ha scritto la storia dellae anche della Conference League, scrive Matteo Nava su La Gazzetta dello Sport . Non è quindi un caso che nei giorni scorsi i tifosi giallorossi abbiano ...JUVE ZANIOLO – Ormai è cosa nota, la Juventus non toglie gli occhi da Nicolò Zaniolo. Il 22 della Roma resta nel taccuino bianconero, che avrebbe virato in questi giorni su Di Maria per il ruolo di es ...I nomi per le alternative sono diversi: Berardi, Neres dello Shakhtar Donetsk, Zaniolo (qualora non dovesse trovare un accordo con la Roma per il rinnovo) e Kostic, un profilo diverso perché può - all ...