Porto | Da Costa | “Conceicao al Psg? Sembrava mi stesse chiamando dalla Torre Eiffel”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilcerca allenatore e uno dei nomi caldi è Sergio, allenatore del. L’indizio arriva da Jorge Pinto da, presidente dei Dragones, che a precisa domanda ha risposto con tono scherzoso: “Da quanto dicono i miei amici, Sergio è già a Parigi da molto tempo… Ieri ci siamo sentiti al telefono e in effetti col vento che soffiava ho avuto l’impressione che mi“. Il Paris Saint-Germain potrebbe dunque aver già trovato il nome giusto per la panchina della prossima stagione, ma si attendono notizie ufficiali a riguardo. SportFace.

sportface2016 : #Porto, Jorge Pinto Da Costa: '#Conceicao al #PSG? L'ho sentito e ho avuto l'impressione che mi stesse chiamando da… - sportli26181512 : Psg, spunta Conceiçao: 'Mi ha chiamato dalla Torre Eiffel': Il presidente del Porto Jorge Pinto da Costa ha comment…

Commenta per primo Il presidente del Jorge Pinto da ha commentato con una battuta le voci secondo le quali il suo allenatore Sergio Conceicao sarebbe uno dei candidati per la panchina del Psg: 'Da quello che dicono i miei ...