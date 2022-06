Parla la lingua degli alieni | La medium che emette frequenze cosmiche VIDEO

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Sui social sta girando moltissimo ildi una sedicentecolombiana, residente in Messico, che afferma di conoscere la. Si chiama Mafe Walker, e non solo è convinta dire unggio extraterrestre, ma afferma pure di poter aprire portali planetari. Su tutti i social network sta spopolando un’intervista allacolombiana, che è stata ospitata in un programma della TV messicana. L’eccentrica Mafe Walker ha offerto anche un saggio delle sue capacità glottologiche interstellari. Una scena del film Alien (captured) – www.curiosauro.itLachelaLa donna ormai è una star su TikTok, dove pubblica ...

lorenzo2392 : @DavideMarucci5 @Marvin13121 @marifcinter Onana parla spagnolo, che praticamente da Moratti in poi è stata resa pri… - DavideMarucci5 : @Marvin13121 @marifcinter Panchinare Handanovic? Se ne parla minimo a novembre, fisicamente è integro, onana viene… - ValyValentina58 : RT @Mercurimc: La Sfinge è sua cugina [del gatto], e lui parla la sua lingua; ma il gatto è più vecchio della Sfinge, e ricorda ciò che lei… - Fanchon90216004 : RT @nicolas_timotei: @LiviadiaSarra Avete a raggiò ! Impone a lingua è a cultura corsa a tutti eccù cio chi vole fà ! Ci vole a pianta u fa… - LiviadiaSarra : RT @nicolas_timotei: @LiviadiaSarra Avete a raggiò ! Impone a lingua è a cultura corsa a tutti eccù cio chi vole fà ! Ci vole a pianta u fa… -

Calcio Lecce

Si ferma e mi: "Mario Fastréda", dice presentandosi. Vedermelo davanti, così, in piedi, nel ... Stilizzando il mondo e la sua, l'autore deve avere accettato con una certa riluttanza di ...Quando sidel mondo del pallone non c'èche tenga, e il giovane italiano l'ha dimostrato visto che le difficoltà linguistiche sono state sopperite da una qualità innata con la palla tra ... Ceesay, la lingua italiana e quella del gol. E una settimana fa disse: "Vorrei giocare in Serie A" 3' di lettura 14/06/2022 - La kermesse di poesia, famosa in tutta Italia, aprirà l’edizione 2022 nel Borgo dell’Alto Fermano, per poi spostarsi a Macerata, Ancona, Recanati e Castelfidardo. “Un grande ...A Lecce arriva un nuovo attaccante, un ragazzo che parla molte lingue, e parla anche l’italiano”. Assan Ceesay è il primo colpo di mercato di Pantaleo ...