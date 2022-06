“Nessun kg preso in gravidanza”. E Chiara Nasti se la prende con le “donne che si svaccano” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo le polemiche per il gender reveal party del bebè in arrivo, Chiara Nasti è di nuovo al centro di una bufera per aver espresso alcuni commenti offensivi e intrisi di grassofobia (anche) sulle donne incinta che prendono chili durante la gravidanza. Vi raccomandiamo... Perché i social sono infuriati per il gender reveal di Nasti e Zaccagni L'influencer e il calciatore sono in attesa del loro primogenito e hanno voluto rivelarne il sesso in grande stile, organizzando un party allo Stad... L’influencer, in attesa del suo primo figlio con il compagno Mattia Zaccagni, ha fatto sapere in alcune storie Instagram di non aver preso peso: “Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo le polemiche per il gender reveal party del bebè in arrivo,è di nuovo al centro di una bufera per aver espresso alcuni commenti offensivi e intrisi di grassofobia (anche) sulleincinta che prendono chili durante la. Vi raccomandiamo... Perché i social sono infuriati per il gender reveal die Zaccagni L'influencer e il calciatore sono in attesa del loro primogenito e hanno voluto rivelarne il sesso in grande stile, organizzando un party allo Stad... L’influencer, in attesa del suo primo figlio con il compagno Mattia Zaccagni, ha fatto sapere in alcune storie Instagram di non averpeso: “Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho ...

ladyonorato : @borghi_claudio @Alexct9 @Pecjosef @dottorbarbieri Eh no. Io ho preso il 3,16. E non c’era “dentro” nessuno tranne… - canzolinof : @ArmoniosiAccent @HubertBrowns Non capisco come si fa a dare considerazione ad un elemento come questa nel video, i… - gryffinvdor_ : RT @imemmins: ha preso il suo letto perché non riusciva a vederci nessun altro se non lui, non riusciva e non ha mai voluto sostituirlo.… - veneredanzante : RT @imemmins: ha preso il suo letto perché non riusciva a vederci nessun altro se non lui, non riusciva e non ha mai voluto sostituirlo.… - JolandaBivona : RT @blu_mirtillo: Questi si sono convinti che la gente non vota per il GP o il vaccino. Ma sono pochissimi ai quali interessano. A nessun a… -